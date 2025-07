Nessuno tornerà com’era Nemmeno Israele

Nessuno tornerà come prima, nemmeno Israele. Da quando ha finito il liceo, Niv ha scelto di combattere, ma ora è esausto, come tanti altri. La sua madre, Alexandra Radia, con voce rotta dal dolore, denuncia una realtà nascosta e silenziosa: la devastazione umana che attraversa un conflitto senza fine. È arrivato il momento di ascoltare queste voci e affrontare l’orrore che si nasconde dietro le guerre.

«Dal momento in cui ha finito il liceo ha fatto solo quello: combattere. Era esausto. Sono tutti esausti. Mentalmente distrutti. Questo deve finire». A dirlo non è un’attivista pacifista né un’opinionista controversa, ma Alexandra Radia, madre di Niv, sergente dell’IDF ucciso a giugno. La sua voce incrinata in diretta nazionale ha aperto una breccia in un muro di silenzio istituzionale che da mesi nasconde la devastazione umana che attraversa l’esercito israeliano impegnato a Gaza. Haaretz ha raccolto testimonianze di soldati attivi: raccontano di una macchina militare che addestra a sparare e non insegna a sopravvivere alla colpa, al trauma, alla nausea che ti coglie davanti a un piatto di pasta perché ti ricorda l’odore della morte. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

