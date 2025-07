Chrono Odyssey verso il rinvio | dopo il primo test il 2025 non è più una certezza

Dopo il primo Closed Beta Test di giugno, le voci di un possibile rinvio di Chrono Odyssey si sono fatte più insistenti. La crescente complessità dello sviluppo e le critiche ricevute hanno spinto gli sviluppatori a rivedere profondamente il progetto, portando a un necessario allungamento dei tempi di uscita. BongGun Bae, CEO di ...

Il silenzio che ha seguito il Closed Beta Test di giugno non era casuale. Dopo le critiche ricevute, Chrono Odyssey è entrato in una fase di profonda revisione, al punto che l’uscita nel 2025, finora ribadita nei comunicati ufficiali, appare sempre meno realistica. Dietro le quinte, lo sviluppo sta affrontando un’importante ristrutturazione tecnica, e i tempi si allungano. BongGun Bae rompe il silenzio: CBT2 rinviato. È stato BongGun Bae, CEO di Chrono Studio, a confermare indirettamente i timori della community. In risposta a una domanda di un fan su XTwitter, ha ammesso che il Closed Beta Test 2 non arriverà presto. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net