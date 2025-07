Musk torna a focalizzarsi su Tesla | assume il timone delle vendite in Nord America ed Europa

Elon Musk torna al centro della scena, assumendo la guida delle vendite di Tesla in Nord America ed Europa. Dopo un periodo di pausa politica, il visionario si dedica nuovamente alla sua azienda di punta, puntando a rafforzare la presenza globale e innovare il futuro della mobilitĂ elettrica. Un ritorno strategico che promette grandi novitĂ : scopriamo insieme come Musk plasmerĂ il percorso di Tesla nei mercati piĂą importanti.

Dopo la pausa politica, Musk tornerĂ a concentrasi sulla sua casa automobilistica. PrenderĂ le redini della direzione commerciale per Europa e Nord America. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Musk torna a focalizzarsi su Tesla: assume il timone delle vendite in Nord America ed Europa

Tesla, licenziato vicepresidente Omead Asfhar, “l’uomo delle soluzioni di Musk” era responsabile operazioni per Nord America e Ue - Omead Afshar, vicepresidente di Tesla e noto come "l'uomo delle soluzioni di Musk", è stato recentemente licenziato.

