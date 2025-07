Calendario Mondiali nuoto di fondo 2025 | orari giorno per giorno programma tv streaming

Scopri il calendario completo dei Mondiali di nuoto di fondo 2025, in programma dal 15 al 20 luglio a Sentosa, Singapore. Allenamenti intensi, adrenalina e strategie si intrecceranno in acque calde e sfidanti, con orari giorno per giorno, programma TV e streaming per non perderti nemmeno un istante di questa emozionante competizione. Preparati a vivere ogni momento di questa avvincente rassegna, dove i migliori atleti si sfideranno in acque libere di rara bellezza e difficoltà.

Dal 15 al 20 luglio nelle acque libere di Sentosa, un’isola a Singapore, sono previste le gare dei Mondiali di nuoto di fondo. Si prevedono acque piuttosto calde per gli atleti, che dovranno fare un lavoro certosino di adattamento, per non rimanere spiazzati nel corso della competizione. Una rassegna che prevede, oltre alle 5 e 10 km classiche e alla staffetta mista 4×1500 metri, anche il nuovo format della 3 km Knockout, già disputato nel corso degli Europei di quest’anno. Si tratta di una gara a eliminazione con primo round da 1500 metri, semifinali da 1000 metri, finale da 500 metri. Una novità nel fondo, che per la sua strutturazione può far discutere. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calendario Mondiali nuoto di fondo 2025: orari giorno per giorno, programma, tv, streaming

