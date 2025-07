Ederson muro Atalanta e l’Inter si fionda su Richard Rios – CdS

Mentre l’Atalanta si conferma irremovibile sulla cessione di Ederson, l’Inter guarda altrove e punta deciso su Richard Rios del Palmeiras, considerato il profilo ideale per sostituire Calhanoglu. La trattativa si fa calda e le strategie si incrociano: tra cifre elevate e veto sul centrocampista brasiliano, il mercato nerazzurro si avvicina a un nuovo capitolo. Ma quali saranno le prossime mosse? Restate sintonizzati per scoprire gli sviluppi.

Ederson resta il preferito per il dopo Calhanoglu all’Inter, ma l’Atalanta lo ritiene incedibile. Ecco perché, spiega il Corriere dello Sport, la società interista sta decidendo di virare su Richard Rios del Palmeiras. MURO – Il costo di Ederson è di 60 milioni di euro, ma nonostante l’Atalanta abbia posto un prezzo molto alto, secondo il Corriere dello Sport, la Dea avrebbe anche posto una sorta di veto sul centrocampista brasiliano. Non lascerà Bergamo, lo farà invece Ademola Lookman. Dichiarazione chiara della famiglia Percassi non vuole cedere il forte centrocampista all’Inter. Per Viale della Liberazione, Ederson è il preferito in caso di addio di Calhanoglu, ma preferito non fa rima con unico. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Ederson, muro Atalanta e l’Inter si fionda su Richard Rios – CdS

In questa notizia si parla di: ederson - muro - atalanta - inter

Ederson Juventus, l’Atalanta fa muro: via da Bergamo solo per quella cifra! Cosa filtra sul futuro del centrocampista brasiliano. Ultime - Il futuro di Ederson in bilico tra Juventus e Atalanta, con la Dea che alza il muro chiedendo almeno 60 milioni.

?STAI ALLA FINESTRA MA POTREBBE ESSER CHIUSA CALCIOMERCATO - David-Juve fatto, Rovella-Inter da verificare e... dove andranno Retegui, Lucca, etc? ?Simo Chiarion Siamo entrati nel momento topico della costruzione delle rose per l'immine Vai su Facebook

Pagelle Atalanta-Inter 0-2: Augusto-Lautaro per il blitz scudetto, Ederson e Bastoni ingenui, Retegui flop; Augusto dopo il malore del suo tifoso, Lautaro dopo il rosso a Ederson: sipario dell’Inter sui sogni scudetto atalantini; FINALE Atalanta-Inter 0-2: Carlos Augusto, Lautaro e rossi, Inzaghi stacca Conte e Gasp.

Inter, tutto tace sul fronte Calhanoglu. Ederson, l'Atalanta spara alto: servono 55 milioni di euro - Per il momento, nonostante il grande rumore mediatico che si sta facendo tra Italia e Turchia, tutto tace sul fronte Hakan Calhanoglu. Lo riporta informazione.it

Ederson per Calhanoglu? L’Inter sogna il regista dell’Atalanta per rilanciare il centrocampo - In caso di addio di Calhanoglu, l’Inter punta tutto su Ederson: il centrocampista dell’Atalanta cambierebbe volto alla mediana nerazzurra. Scrive calcioatalanta.it