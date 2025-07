Aston Villa sanzionato dall’UEFA per la violazione del Fair Play Finanziario | nel mirino anche l’affare con la Juventus? La ricostruzione di quanto successo

La scena del calcio europeo si surriscalda: l’Aston Villa è stato sanzionato dall’UEFA per violazioni del Fair Play Finanziario, e le ombre si allungano anche sull’affare con la Juventus. Un’ombra di inchiesta e controversie si staglia sul club inglese, mentre le autorità sportive intensificano i controlli. Ma cosa è successo realmente? Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa intricata vicenda.

Aston Villa sanzionato dall'UEFA per aver violato il Fair Play Finanziario: c'entra anche l'affare con la Juventus? La ricostruzione dell'accaduto. Come riferito da Calcio e Finanza, la UEFA usa la mano pesante contro l' Aston Villa. Il club inglese è stato ufficialmente sanzionato per aver violato le nuove e più stringenti regole sul Fair Play Finanziario, al termine di un'indagine avviata nel settembre 2024. La Prima Camera dell'Organo di Controllo Finanziario dei Club (CFCB) ha riscontrato non solo il superamento dei limiti di perdita aggregata consentiti, ma ha anche posto sotto la lente d'ingrandimento alcune operazioni di mercato basate su scambi di giocatori, ritenute sospette.

