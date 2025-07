almanacco del 07 07 2025

Benvenuti nell'almanacco di oggi, sabato 5 luglio 2025: una giornata ricca di ricorrenze e significati speciali. Ricordiamo Sant’Antonio Maria Zaccaria, figura importante per la Chiesa, e celebriamo i compleanni di personalità come Giancarlo Magalli e Ruggero Orlando. Un saluto affettuoso a tutti gli amici, tra risate, auguri e un pizzico di pazienza. Prepariamoci a scoprire cosa ci riserva questa giornata straordinaria e a vivere ogni momento con entusiasmo e gioia!

almanacco del giorno sabato 5 luglio Buona giornata da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Sant'Antonio Maria Zaccaria sacerdote sono nati oggi Giancarlo Magalli Ruggero Orlando John costo Noi andiamo a fare gli auguri nostri una TV oggi e salutami tanto Antonio e pavoneggia Eh vabbè ci vuol pazienza salutiamo anche Sabrina tutti i pavoni oggi ci arrestano Roger Marina Marta invece gli auguri sono per Emanuela e Valeria e loro ci hanno scritto Mi raccomando non lo diciamo quasi mai se avete come dire come desiderio di ricevere gli auguri in questo spazio bello potete non potete fare scrivendo ma mettendo proprio diciamo proprio il desiderio di se avete anche perchĂ© altri di ricevere gli auguri anche quelli di poterli fare con con un po' di giorni di anticipo mi raccomando eh ovviamente Insomma ci scrivete Noi saremo felicissimi di salutarvi come abbiamo fatto oggi e allora è 5 luglio del 1946 visto che ricordiamo il lancio dei Bichi mi arrivano la novitĂ dalla portata esplosiva animato da questa intenzione beh può proprio tanto in tanto tanto però è il francese Louis reard a presentare la piscina di Parigi nuovo costume da bagno ha destinato a cambiare radicalmente per sempre la moda estiva femminile questo tipo eco. 🔗 Leggi su Romadailynews.it