Il prezzo dell’energia è stato manipolato per due anni | stangate alle famiglie 5 miliardi di utili per i produttori

Per due anni, il prezzo dell’energia è stato manipolato, causando una vera e propria stangata alle famiglie italiane e generando profitti miliardari per i produttori. Recentemente, Arera ha svelato nel suo rapporto che qualcuno ha beneficiato di operazioni fraudolente nel mercato elettrico, facendo extra profitti a discapito dei consumatori. È ora di fare luce su questa vicenda e difendere i cittadini da ingiustizie di tale portata. Leggi tutto.

Nei giorni scorsi Arera ha pubblicato il “Rapporto sugli esiti del mercato elettrico del giorno prima nel biennio 2023-2024”: sono emerse sorprese, qualcuno ha manipolato il mercato per fare extra profitti.. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Il prezzo dell’energia è stato manipolato per due anni: stangate alle famiglie, 5 miliardi di utili per i produttori

