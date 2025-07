Juventus Comolli scatenato | 10 milioni per il nigeriano

La Juventus si prepara a sorprendere ancora una volta: il dg Comolli ha messo in campo una mossa da 10 milioni per assicurarsi un talento nigeriano, grazie a una clausola speciale che può sbloccare l’affare immediatamente. Questa strategia audace apre nuove prospettive e accende l’entusiasmo tra tifosi e addetti ai lavori. La sfida sul calciomercato è appena iniziata, e la Vecchia Signora sembra pronta a scrivere un nuovo capitolo di successi.

