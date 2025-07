Napoli salta anche il concerto di 50 Cent in Piazza Plebiscito | Organizzatori non hanno rispettato gli accordi

Un’altra delusione scuote l’estate napoletana: dopo le cancellazioni di grandi star come Mary J. Blige e John Legend, il concerto di 50 Cent in Piazza Plebiscito viene ufficialmente annullato. La città si trova ad affrontare una stagione musicale segnata da disguidi organizzativi e promesse non mantenute. Napoli, famosa per la sua passione musicale, merita eventi all’altezza delle aspettative: un vero peccato che questa estate si concluda così, senza i grandi spettacoli previsti.

Estate sfortunata per gli eventi musicali in Piazza del Plebiscito, a Napoli: dopo la cancellazione del concerto con Mary J. Blige e John Legend, arriva ora l'ufficialità dell'annullamento dello show di 50 Cent, previsto per martedì 8 luglio.

