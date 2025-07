Beautiful Anticipazioni Dal 14 Al 20 Luglio 2025 | Xander Accusa Thomas Di Omicidio!

Le anticipazioni di Beautiful dal 14 al 20 luglio 2025 promettono colpi di scena emozionanti! Xander accusa Thomas di essere un omicidio, scatenando tensioni e sospetti tra i protagonisti. Steffy si schiera a difesa del fratello, mentre Finn si trova in forte allerta, cercando di svelare la verità. Nel frattempo, Bill e Poppy riscoprono un legame speciale che aggiunge una nota di calore alla saga. Ci aspettano settimane ricche di suspense e rivelazioni…

