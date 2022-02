Preghiera della sera 26 Febbraio 2022: “Aiutami a vivere la Tua vita” (Di sabato 26 febbraio 2022) “Aiutami a vivere la Tua vita”. Questo Sabato con la Preghiera della sera chiediamo questa grazia alla Beata Maria Vergine. Santa Maria, Vergine della notte, noi t’imploriamo di starci vicino quando incombe il dolore, irrompe la prova, sibila il vento della disperazione, il freddo delle delusioni o l’ala severa della morte. (Don Tonino Bello) Solo L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di sabato 26 febbraio 2022) “la Tua”. Questo Sabato con lachiediamo questa grazia alla Beata Maria Vergine. Santa Maria, Verginenotte, noi t’imploriamo di starci vicino quando incombe il dolore, irrompe la prova, sibila il ventodisperazione, il freddo delle delusioni o l’ala severamorte. (Don Tonino Bello) Solo L'articolo proviene da La Luce di Maria.

