Lotta | Ranking Series Istanbul 2022 | cominciano i tornei dello stile libero al maschile e al femminile

(Di sabato 26 febbraio 2022) La terza giornata di gara del torneo Yasar Dogu, valido come prima tappa delledilibera, è andata in archivio oggi ad(in Turchia) con la conclusione di sei categorie di peso femminili e di due maschili. Nessun italiano impegnato nel day-3. Tra le donne nei 50 kg è arrivato il successo in finale della rumena Emilia Alina Vuc per schienamento contro la russa Polina Lukina, mentre hanno completato il podio al terzo posto la mongola Otgonjargal Dolgorjav e la bulgara Miglena Selishka. Mongolia in trionfo nei 53 kg con Bolortuya Bat Ochir, che ha battuto nell’atto conclusivo la russa Milana Dadasheva. Terza piazza per la moldava Iulia Leorda e per l’americana Dominique Parrish. Nei 55 kg si è imposta la statunitense Jacarra Winchester davanti alla polacca Katarzyna ...