La scintilla che innescò la fusione nucleare pulita (Di sabato 26 febbraio 2022) Ancora esperimenti e tentativi per produrre energia tramite fusione nucleare. A Oxford il reattore JET riesce nell'intento ottenendo 59 milioni di joule. L'omonimo progetto potrebbe presto iniziare. ITER futuro reattore nucleare – curiosauro.itNuovi traguardi nella fusione nucleare Il laboratorio inglese JET quindici giorni fa ha superato un nuovo record mondiale per essere riuscito a produrre un'enorme quantità di energia dalla fusione di due atomi di idrogeno. Già nel 1997 lo stesso laboratorio era riuscito a superare un record e ora fa una doppietta, raggiungendo una produzione di 59 megajoule di energia per 5 secondi con una potenza di 11 megawatt. Joe Milnes, direttore delle operazioni afferma che: "Con questo esperimento siamo riusciti a dimostrare che possiamo creare una ...

