Kiev, si combatte in strada. "Respinto primo attacco russo". E Zelensky resta nella capitale (Di sabato 26 febbraio 2022) In città ormai è battaglia strada per strada, nella notte l'arrivo di rinforzi russi ha dato il via a un vero e proprio combattimento urbano. Zelensky si mostra in video mentre cammina per il centro Leggi su ilgiornale (Di sabato 26 febbraio 2022) In città ormai è battagliapernotte l'arrivo di rinforzi russi ha dato il via a un vero e proprio combattimento urbano. Zelensky si mostra in video mentre cammina per il centro

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Si combatte in Ucraina. Spari a Kiev nella zona degli edifici governativi #ANSA - Corriere : La battaglia di Kiev è iniziata, si combatte nelle strade. L’esercito ucraino: «Respinto il primo attacco». Zelensk… - LaStampa : Guerra in Ucraina, si combatte nei cieli: con una manovra il Mig dell'aviazione di Kiev riesce ad abbattere un Su-3… - carlokarl : RT @tempoweb: Non ci arrendiamo, Zelensky combatte nelle strade di Kiev #zelensky #russia #ucraina #kiev #iltempoquotidiano - RobRe62 : RT @lifegate: ?? Anche questa mattina Kiev si è svegliata sotto pesanti bombardamenti russi, che hanno colpito anche edifici civili. Intant… -