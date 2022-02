Il russo Ivan Urgant: «No alla guerra». Il suo late show viene sospeso (Di sabato 26 febbraio 2022) Ivan Urgant Le tragiche notizie dall’Ucraina hanno tolto il sorriso anche a Ivan Urgant. Il conduttore e attore comico di San Pietroburgo, popolarissimo in Russia, nei giorni scorsi aveva con sgomento la notizia dell’attacco militare ordinato da Putin. “Paura e dolore, no alla guerra“, aveva scritto il presentatore del primo canale russo, noto in Italia per i suoi show comici “Ciao 2020? e “Ciao 2021“, dedicati al Belpaese. A poche ore dalle sue prese di posizione, però, il suo programma serale “Evening Urgant” è stato sospeso: una circostanza che ha alimentato sospetti e trasformato l’episodio in un caso. Le puntate del 24 e 25 febbraio del late show russo condotto ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 26 febbraio 2022)Le tragiche notizie dall’Ucraina hanno tolto il sorriso anche a. Il conduttore e attore comico di San Pietroburgo, popolarissimo in Russia, nei giorni scorsi aveva con sgomento la notizia dell’attacco militare ordinato da Putin. “Paura e dolore, no“, aveva scritto il presentatore del primo canale, noto in Italia per i suoicomici “Ciao 2020? e “Ciao 2021“, dedicati al Belpaese. A poche ore dalle sue prese di posizione, però, il suo programma serale “Evening” è stato: una circostanza che ha alimentato sospetti e trasformato l’episodio in un caso. Le puntate del 24 e 25 febbraio delcondotto ...

