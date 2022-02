Il nipote di Meazza: «La mia battaglia per non demolire San Siro, il nonno lo difenderebbe a spada tratta» (Di sabato 26 febbraio 2022) Sarà stata a metà anni Settanta, la mia prima volta a San Siro: ricordo che nel prepartita lui mi portò negli spogliatoi dell’Inter. Lì c’era Mazzola, che mi sorrise. E riprese a riscaldarsi con Facchetti, in mezzo a quel ticchettio di scarpini che risuona ancora. Poi, al nostro arrivo in tribuna, la gente si alzò in piedi e fece partire l’applauso. Succedeva così tutte le volte Lo racconta al Foglio Federico Jaselli Meazza. Cinquantatré anni e una grande sfida: preservare lo stadio che porta il nome di suo nonno dalle mire demolitrici del nuovo calcio. Il sindaco Sala ha appena ribadito che la cerimonia d’inaugurazione di Milano-cortina 2026 si terrà qui: almeno per altri quattro anni ce lo possiamo godere. Speriamo per sempre, perché questa è un’immagine che non invecchia. Altrimenti non verrebbe sfruttata per le ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 26 febbraio 2022) Sarà stata a metà anni Settanta, la mia prima volta a San: ricordo che nel prepartita lui mi portò negli spogliatoi dell’Inter. Lì c’era Mazzola, che mi sorrise. E riprese a riscaldarsi con Facchetti, in mezzo a quel ticchettio di scarpini che risuona ancora. Poi, al nostro arrivo in tribuna, la gente si alzò in piedi e fece partire l’applauso. Succedeva così tutte le volte Lo racconta al Foglio Federico Jaselli. Cinquantatré anni e una grande sfida: preservare lo stadio che porta il nome di suodalle mire demolitrici del nuovo calcio. Il sindaco Sala ha appena ribadito che la cerimonia d’inaugurazione di Milano-cortina 2026 si terrà qui: almeno per altri quattro anni ce lo possiamo godere. Speriamo per sempre, perché questa è un’immagine che non invecchia. Altrimenti non verrebbe sfruttata per le ...

