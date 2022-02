Highlights e gol Catanzaro-Latina 3-1 | girone C Serie C 2021 2022 VIDEO

Leggi su sportface

(Di sabato 26 febbraio 2022) Match interessante e parecchio emozionante quello trache si chiude con una vittoria casalinga per 3-1. Ben 4 gol e tante emozioni in quello che è comunque un match fondamentale.sempre secondo, vicinissimo al Bari primo adesso.che scende invece in ottava posizione. LA CRONACA LIVE DEL MATCH IL RIASSUNTO DELLA GARA SportFace.