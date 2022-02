Conte, poker in casa di Bielsa. E Kulusevski segna ancora (Di sabato 26 febbraio 2022) Prima il Manchester City, adesso il Leeds del mago Bielsa. Antonio Conte sbotta e fa rumore, per poi raccogliere i risultati… direttamente sul campo. Già la scorsa settimana, le dichiarazioni ... Leggi su gazzetta (Di sabato 26 febbraio 2022) Prima il Manchester City, adesso il Leeds del mago. Antoniosbotta e fa rumore, per poi raccogliere i risultati… direttamente sul campo. Già la scorsa settimana, le dichiarazioni ...

Ultime Notizie dalla rete : Conte poker Conte, poker in casa di Bielsa. E Kulusevski segna ancora Prima il Manchester City, adesso il Leeds del mago Bielsa. Antonio Conte sbotta e fa rumore, per poi raccogliere i risultati… direttamente sul campo. Già la scorsa settimana, le dichiarazioni dell'allenatore italiano - in quel momento reduce da tre sconfitte ...

Premier, Conte torna a vincere: Leeds travolto, Kulusevski a segno LEEDS (Inghilterra) - Torna a vincere Antonio Conte grazie al successo per 4 - 0 sul campo del Leeds , nel match valido per il 27° turno di ... e all'85' è Son a trovare il poker su lancio perfetto di ...

Conte ritrova il sorriso, poker Tottenham al Leeds La Repubblica Premier, Conte torna a vincere: Leeds travolto, Kulusevski a segno Il Tottenham asfalta Bielsa nel primo tempo con Doherty, l'ex Juve e il solito Kane: il poker lo firma Son. Il tecnico italiano a -4 dalla zona Champions ...

Highlights e gol Leeds-Tottenham 0-4, Premier League 2021/2022 (VIDEO) Premier League 2021/2022, 27° giornata: il video con highlights e gol di Leeds-Tottenham 0-4, Conte torna alla vittoria ...

