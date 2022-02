C’è Posta per Te, puntata 26 febbraio 2022: gli ospiti di stasera (Di sabato 26 febbraio 2022) Anche questa stagione di C’è Posta per Te si appresta alla conclusione e per la puntata in onda stasera, sabato 26 febbraio 2022, la produzione del programma di Maria De Filippi ha contattato due ospiti speciali che non sono nuovi al pubblico del talk-show di Canale 5. Stiamo parlando dell’attore Raoul Bova e dell’ex calciatore, ora dirigente sportivo, Francesco Totti. Quest’ultimo di recente è finito nell’occhio del ciclone per via dei gossip (che lui ha seccamente smentito) riguardanti la presunta separazione dalla moglie Ilary Blasi, ma la puntata è stata ovviamente pre-registrata, quindi è impossibile che la De Filippi vi faccia un accenno o che Totti stesso non decisa di zittire nuovamente le malelingue facendo una dichiarazione d’amore alla sua Ilary Dello stesso ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 26 febbraio 2022) Anche questa stagione di C’èper Te si appresta alla conclusione e per lain onda, sabato 26, la produzione del programma di Maria De Filippi ha contattato duespeciali che non sono nuovi al pubblico del talk-show di Canale 5. Stiamo parlando dell’attore Raoul Bova e dell’ex calciatore, ora dirigente sportivo, Francesco Totti. Quest’ultimo di recente è finito nell’occhio del ciclone per via dei gossip (che lui ha seccamente smentito) riguardanti la presunta separazione dalla moglie Ilary Blasi, ma laè stata ovviamente pre-registrata, quindi è impossibile che la De Filippi vi faccia un accenno o che Totti stesso non decisa di zittire nuovamente le malelingue facendo una dichiarazione d’amore alla sua Ilary Dello stesso ...

