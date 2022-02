Caserta: “Vinto su un campo difficile, dimostrata voglia di lottare” (Di sabato 26 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiPerugia – Le parole di Fabio Caserta al termine della gara di Serie B che ha visto il Benevento giocare sul campo del Perugia. L’allenatore calabrese ha commentato la prestazione dei giallorossi, scesi in campo al “Renato Curi” per affrontare la formazione di Massimiliano Alvini. Questi i temi affrontati dal tecnico della Strega dopo la sfida con gli umbri. Prestazione – Sapevamo di trovare una squadra forte e che non ti fa giocare. Sapevamo delle difficoltà, merito degli avversari ma faccio i complimenti ai miei ragazzi per la voglia di lottare. Queste partite si portano a casa in questa maniera. Formazione – Nel calcio i se e i ma contano poco, i ragazzi stavano bene e avevano recuperato. Non mi andava di cambiare, volevo dare continuità, cambiando nel secondo tempo. Ho ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 26 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiPerugia – Le parole di Fabioal termine della gara di Serie B che ha visto il Benevento giocare suldel Perugia. L’allenatore calabrese ha commentato la prestazione dei giallorossi, scesi inal “Renato Curi” per affrontare la formazione di Massimiliano Alvini. Questi i temi affrontati dal tecnico della Strega dopo la sfida con gli umbri. Prestazione – Sapevamo di trovare una squadra forte e che non ti fa giocare. Sapevamo delle difficoltà, merito degli avversari ma faccio i complimenti ai miei ragazzi per ladi. Queste partite si portano a casa in questa maniera. Formazione – Nel calcio i se e i ma contano poco, i ragazzi stavano bene e avevano recuperato. Non mi andava di cambiare, volevo dare continuità, cambiando nel secondo tempo. Ho ...

