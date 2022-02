Bryan Danielson | “Cody Rhodes mi ha insegnato a mentire”

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 26 febbraio 2022) Non c’è dubbio chesia uno dei nomi più affermati nel mondo del wrestling, avendo lottato in tutto il mondo, sia nelle indies che, da quando ha firmato con la All Elite, nelle major. Ma anche uno dei wrestler più completi al mondo sembra abbia ricevuto un particolare aiuto da uno dei nomi più chiacchierati del momento,. Amore per la menzogna Mentre parlava al The Masked Man Show,ha affermato chegli haa diventare un buon bugiardo, dato che in passato era pessimo: “Ho un ottimo rapporto coned io siamo amici da molto tempo, viaggiavamo insieme in WWE. Non so se voi ragazzi lo sapete, ma io sono un grande ...