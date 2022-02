Atletica | Gerevini e Dester in testa dopo le prime prove ai Campionati Italiani

Leggi su oasport

(Di sabato 26 febbraio 2022) Al PalaIndoor di Ancona si è aperto il fine settimana riservato aiIndoor dileggera. La mattinata del sabato è stata dedicata alledelle gare multiple. Darioha firmato il personale nei 60 metri, correndo in 6.96 (bottino da 897 punti), ovvero sei centesimi in meno rispetto al 7.02 con cui dodici mesi fa inaugurò il proprio eptathlon da record, concluso con 6076 punti. A seguirlo Lorenzo Naidon con 7.13 e Alessandro Arrius (7.15). LIVEindoor in DIRETTA: aggiornamenti dalle 14.30 Avvio fulmineo anche per Svevache sgretola il personale nei 60 ostacoli con 8.38 (1044 punti): passo in avanti notevole rispetto all’8.50 di Aubiére, ...