Ana Mena a Verissimo spegne le polemiche su Francesco Monte | “Vi spiego com’è andata”

Leggi su optimagazine

(Di sabato 26 febbraio 2022) L’arrivo di Anaviaggia sulle note di Duecentomila Ore, il brano scritto per lei da Rocco Hunt in gara al Festival di Sanremo 2022. A Rocco Hunt, del resto, la cantante spagnola è profondamente legata sia per ragioni artistiche che per sentimenti profondamente umani. I due sono amici inseparabili, con Anache definisce il rapper napoletano “il mio fratello italiano”. Dal salotto di Silvia Toffanin non manca, inevitabilmente, la video-dedica di Rocco Hunt che saluta affettuosamente l’amica e collega: “Abbiamo spaccato in tutto il mondo”. Oggi Anasta vivendo un successo dai numeri importanti, realizzando il suo sogno di vivere di musica e arte che, come documentano alcuni filmati d’epoca mandati in onda, l’accompagna sin dalla tenera età. “Sei fidanzata?”, le chiede Silvia Toffanin e Ana ...