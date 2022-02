Udogie: «Gol? Mi è andata bene! Il guardalinee non era convinto» (Di venerdì 25 febbraio 2022) . Parla il giocatore dell’Udinese Destiny Udogie dell’Udinese ha parlato a DAZN dopo la partita col Milan. Le sue parole: «È un’emozione grandissima, sono molto contento per il mio primo Gol tra i professionisti. Era importante aiutare la squadra, ora guardiamo avanti, pronti per la prossima battaglia. Sapevamo che ci voleva spirito di squadra, siamo stati compatti. Gol? Ho visto che il guardalinee non era convinto, mi è andata bene. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 25 febbraio 2022) . Parla il giocatore dell’Udinese Destinydell’Udinese ha parlato a DAZN dopo la partita col Milan. Le sue parole: «È un’emozione grandissima, sono molto contento per il mio primotra i professionisti. Era importante aiutare la squadra, ora guardiamo avanti, pronti per la prossima battaglia. Sapevamo che ci voleva spirito di squadra, siamo stati compatti.? Ho visto che ilnon era, mi èbene. L'articolo proviene da Calcio News 24.

