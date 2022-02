**Ucraina: Draghi, 'in definizione pacchetto di 110 mln di euro di aiuti finanziari'** (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Per quanto riguarda il piano bilaterale, stiamo definendo un pacchetto da 110 milioni di euro di aiuti finanziari all'Ucraina a scopi umanitari e di stabilizzazione macro-finanziaria. Nell'ambito della Difesa, si stanno predisponendo misure di assistenza, in particolare nel settore dello sminamento e della fornitura di equipaggiamento di protezione". Così il premier Mario Draghi, intervenendo in Aula alla Camera per l'informativa urgente sul conflitto in Ucraina. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Per quanto riguarda il piano bilaterale, stiamo definendo unda 110 milioni didiall'Ucraina a scopi umanitari e di stabilizzazione macro-a. Nell'ambito della Difesa, si stanno predisponendo misure di assistenza, in particolare nel settore dello sminamento e della fornitura di equipaggiamento di protezione". Così il premier Mario, intervenendo in Aula alla Camera per l'informativa urgente sul conflitto in Ucraina.

