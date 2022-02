Serie A, gare con 5 minuti di ritardo per solidarietà verso l’Ucraina: la decisione della Figc (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il mondo del calcio si schiera con l’Ucraina. Prima la Uefa, che ha spostato la finale di Champions League da San Pietroburgo a Parigi, poi la Figc, che ha deciso di iniziare tutte le partite della Serie A con 5 minuti di ritardo in solidarietà con il popolo ucraino. L’annuncio è arrivato con una nota: “I valori universali dello sport ci impongono una riflessione non vogliamo girarci dall’altra parte. Interpretando un sentimento diffuso nell’opinione pubblica italiana, che attraversa in modo trasversale anche il nostro mondo, vogliamo mandare un messaggio chiaro: il movimento calcistico nazionale è sensibile e molto preoccupato per quello che sta accadendo in queste ore, lo sport non fa politica ma reclama a gran voce la pace”. La giornata di Serie A ... Leggi su italiasera (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il mondo del calcio si schiera con. Prima la Uefa, che ha spostato la finale di Champions League da San Pietroburgo a Parigi, poi la, che ha deciso di iniziare tutte le partiteA con 5diincon il popolo ucraino. L’annuncio è arrivato con una nota: “I valori universali dello sport ci impongono una riflessione non vogliamo girarci dall’altra parte. Interpretando un sentimento diffuso nell’opinione pubblica italiana, che attraversa in modo trasversale anche il nostro mondo, vogliamo mandare un messaggio chiaro: il movimento calcistico nazionale è sensibile e molto preoccupato per quello che sta accadendo in queste ore, lo sport non fa politica ma reclama a gran voce la pace”. La giornata diA ...

