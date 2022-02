Piccoli Comuni del Lazio: finanziati 53 progetti con “Un Paese ci vuole 2021” (Di venerdì 25 febbraio 2022) “La valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale, storico, del Lazio passa in maniera significativa attraverso le idee di chi vive il territorio. Per questo motivo, abbiamo deciso di investire oltre 2,1 milioni di euro a favore di 53 Piccoli Comuni laziali: 11 in provincia di Roma, 13 in provincia di Frosinone, 2 in provincia di Latina, 18 in provincia di Rieti e 9 in provincia di Viterbo”. Così in una nota il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha annunciato la pubblicazione della graduatoria del bando ‘Un Paese ci vuole 2021’. “Grazie ai progetti selezionati attraverso questo avviso pubblico stiamo dando il via a una nuova importante stagione di interventi per la riqualificazione urbana e la valorizzazione dei centri laziali con ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 25 febbraio 2022) “La valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale, storico, delpassa in maniera significativa attraverso le idee di chi vive il territorio. Per questo motivo, abbiamo deciso di investire oltre 2,1 milioni di euro a favore di 53laziali: 11 in provincia di Roma, 13 in provincia di Frosinone, 2 in provincia di Latina, 18 in provincia di Rieti e 9 in provincia di Viterbo”. Così in una nota il Presidente della RegioneNicola Zingaretti ha annunciato la pubblicazione della graduatoria del bando ‘Unci’. “Grazie aiselezionati attraverso questo avviso pubblico stiamo dando il via a una nuova importante stagione di interventi per la riqualificazione urbana e la valorizzazione dei centri laziali con ...

Advertising

AnsaRomaLazio : Lazio: Zingaretti,2,1 mln euro per valorizzare 53 piccoli Comuni. Ok pubblicazione graduatoria del bando 'Un Paese… - TG24info : Regione – Piccoli Comuni, approvati 53 progetti. Ecco l’elenco | - LavoroLazio_com : Regione Lazio, Zingaretti: '2,1 milioni di euro per valorizzare 53 piccoli Comuni' “La valorizzazione del patrimon… - Vdruz : “Un Paese ci Vuole 2021”. Finanziati 53 progetti riguardanti piccoli comuni del Lazio - romasociale : 'La valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale, storico, del Lazio passa in maniera significativa attraver… -

Ultime Notizie dalla rete : Piccoli Comuni Dalla Regione fondi per piccoli comuni: Allumiere restaurerà il Palazzo della Camera Apostolica 'Per questo motivo, abbiamo deciso di investire oltre 2,1 milioni di euro a favore di 53 piccoli comuni laziali: 11 in provincia di Roma, 13 in provincia di Frosinone, 2 in provincia di Latina, 18 in ...

Comuni al voto, confermata la finestra del primo turno: regole uguali a quelle statali In Friuli Venezia Giulia i Comuni che andranno al voto saranno 33, di cui 29 sotto i 15 mila ... caselle email bombardate dall'ennesima truffa Il Fvg si presenta all'Expo di Dubai: "Piccoli, ma dalle ...

Un'opportunità di crescita e cambiamento, al via la Fase 3 del Progetto P.I.C.C.O.L.I. ANCI Voto nei comuni, pronti 625 seggi elettorali La maggior parte dei seggi elettorali nei piccoli comuni saranno aperti solo al mattino, nei comuni più grandi sarà possibile votare anche nel pomeriggio. Il primo seggio elettorale aprirà già alle ...

Piccoli Comuni: finanziati 53 progetti con "Un paese ci vuole 2021" Per questo motivo, abbiamo deciso di investire oltre 2,1 milioni di euro a favore di 53 piccoli comuni laziali: 11 in provincia di Roma, 13 in provincia di Frosinone, 2 in provincia di Latina, 18 in ...

'Per questo motivo, abbiamo deciso di investire oltre 2,1 milioni di euro a favore di 53laziali: 11 in provincia di Roma, 13 in provincia di Frosinone, 2 in provincia di Latina, 18 in ...In Friuli Venezia Giulia iche andranno al voto saranno 33, di cui 29 sotto i 15 mila ... caselle email bombardate dall'ennesima truffa Il Fvg si presenta all'Expo di Dubai: ", ma dalle ...La maggior parte dei seggi elettorali nei piccoli comuni saranno aperti solo al mattino, nei comuni più grandi sarà possibile votare anche nel pomeriggio. Il primo seggio elettorale aprirà già alle ...Per questo motivo, abbiamo deciso di investire oltre 2,1 milioni di euro a favore di 53 piccoli comuni laziali: 11 in provincia di Roma, 13 in provincia di Frosinone, 2 in provincia di Latina, 18 in ...