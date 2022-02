Oroscopo 25 febbraio 2022: Toro senza vergogna, Scorpione a riposo (Di venerdì 25 febbraio 2022) Secondo l’Oroscopo del 25 febbraio, i Gemelli devono essere bravi a crearsi delle occasioni. I Sagittario non devono essere frettolosi, mentre i Toro sono spudorati. Oroscopo da Ariete a Vergine Ariete. Non siate troppo irruenti nei rapporti interpersonali. Specie con le persone care è opportuno mantenere la calma, onde evitare di incappare in spiacevoli discussioni. L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di venerdì 25 febbraio 2022) Secondo l’del 25, i Gemelli devono essere bravi a crearsi delle occasioni. I Sagittario non devono essere frettolosi, mentre isono spudorati.da Ariete a Vergine Ariete. Non siate troppo irruenti nei rapporti interpersonali. Specie con le persone care è opportuno mantenere la calma, onde evitare di incappare in spiacevoli discussioni. L'articolo proviene da KontroKultura.

