Nathaly Caldonazzo preoccupata per le cose dette: "Lunedì mi squalificano" (Di venerdì 25 febbraio 2022) Nathaly Caldonazzo teme di essere squalificata dal Grande Fratello Vip. Dopo giorni di chiacchiericcio su ciò che avrebbe detto la gieffina di "gravissimo", ieri sera in fase di nomination Sophie Codegoni ha vuotato il sacco. "è stato detto che Jessica Selassié e Lulù sono protette dagli zingari, perché sono delle zingare'. La frase sarebbe stata udita e riportata da Alessandro Basciano, ma Nathaly Caldonazzo ha immediatamente smentito: "Ho detto questo? Portatemi i video, non credo proprio". Nel corso della diretta la produzione ha un po' indagato e poco dopo è stato mostrato un video della Caldonazzo dove dice "neanche gli zingari" riferendosi al comportamento delle principesse. Il video mostrato in diretta non sarebbe però quello incriminato citato dall'ex tronista, per questo motivo Alfonso ...

