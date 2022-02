LIVE F1, Test Barcellona 2022 in DIRETTA: Carlos Sainz vola al comando con le intermedie, poi Albon e Hamilton (Di venerdì 25 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA MATTINATA DEL DAY-3 15.03 Davvero notevole la progressione di Sainz, mentre Sergio Perez risponde con un 1:35.774 e fa vedere che anche la RB18 sa filare al meglio sul bagnato 15.00 AGGIORNAMENTO TEMPI DAY-3 SUL BAGNATO Carlos Sainz 1:35.226 Alexander Albon 1:36.147 Lewis Hamilton 1:38.8 Daniel Ricciardo 1:38.914 Carlos Sainz 1:41.808 Nicholas Latifi 1:42.638 Sergio Perez 1:48.695 LA CLASSIFICA DELLA GIORNATA Russell, Mercedes, 1m19.233s, C5 – 66 laps Verstappen, Red Bull, 1m19.756s, C3 – 58 Vettel, Aston Martin, 1m19.824s, C5 – 48Leclerc, Ferrari, 1m19.831s, C3 – 44 Latifi, Williams, 1m20.699s, C4 – 9 Norris, McLaren, 1m20.827s, C3 – 52 Alonso, Alpine, 1m21.242s, C3 – 12 Zhou, ... Leggi su oasport (Di venerdì 25 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA MATTINATA DEL DAY-3 15.03 Davvero notevole la progressione di, mentre Sergio Perez risponde con un 1:35.774 e fa vedere che anche la RB18 sa filare al meglio sul bagnato 15.00 AGGIORNAMENTO TEMPI DAY-3 SUL BAGNATO1:35.226 Alexander1:36.147 Lewis1:38.8 Daniel Ricciardo 1:38.9141:41.808 Nicholas Latifi 1:42.638 Sergio Perez 1:48.695 LA CLASSIFICA DELLA GIORNATA Russell, Mercedes, 1m19.233s, C5 – 66 laps Verstappen, Red Bull, 1m19.756s, C3 – 58 Vettel, Aston Martin, 1m19.824s, C5 – 48Leclerc, Ferrari, 1m19.831s, C3 – 44 Latifi, Williams, 1m20.699s, C4 – 9 Norris, McLaren, 1m20.827s, C3 – 52 Alonso, Alpine, 1m21.242s, C3 – 12 Zhou, ...

bowiesmelodrama : qual è la differenza tra psicologo e psicoterapeuta? — guarda io sono al tezro anno e ce l’hanno spiegata chiaramen… - LiveGPit : #F1 ore 15.00: continuano i test a Barcellona. Seguite con noi la cronaca live - zazoomblog : LIVE F1 Test Barcellona 2022 in DIRETTA: Daniel Ricciardo il più veloce con le intermedie ma Sainz si avvicina -… - News24_it : LIVE F1, Test Barcellona 2022 in DIRETTA: Daniel Ricciardo inizia a prendere confidenza con le intermedie - OA Sport - News24_it : LIVE F1, Test Barcellona 2022 in DIRETTA: si torna in azione su pista bagnata artificialmente! - OA Sport -