Lega Serie A | i nomi per sostituire Dal Pino | le preferenze dei club

(Di venerdì 25 febbraio 2022) In programma un nuovo meeting per i 20 presidenti deidiA nella sede delladi via Rosellini a Milano. Si discuterà dei tre profili proposti per succedere al presidente dimissionario Paolo Daldopo la candidatura bruciata di Bo. FOTO: Imago –A Suggerito dal Milan e accompagnato dai favori di Bologna, Spezia, Sampdoria e Roma, è il nome del noto ecosta Lorenzo Bini Smaghi, mentre le alternative conducono a due personalità entrambe in quota Lotito, quella del capo di Gabinetto al ministero della Cultura Lorenzo Casini e l’ex direttore generale della Rai Mauro Masi.Secondo le indiscrezioni filtrate nelle ultime ore, l’elezione non avverrà nella giornata di oggi ma dovrebbe essere rimandata al prossimo ...

Oggi, 25 febbraio, Poste Italiane ha emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica " il Senso civico " dedicato alla Lega italiana per la ... Da Bonomi, capo della confindustria, caldeggiato soprattutto da Inter e Milan che si è già esposto con un'intervista al Corriere dello Sport. I nomi in ballo sono tre. Ascolta la versione audio dell'a ... Secondo le indiscrezioni filtrate in queste ore, l'elezione non avverrà nella giornata di oggi ma dovrebbe essere rimandata al prossimo appuntamento in Lega di giovedì 3 marzo, quando per la scelta de ...