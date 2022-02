Le proteste contro l’invasione dell’Ucraina in Russia (Di venerdì 25 febbraio 2022) Si sono tenute in decine di città e sono state represse duramente dalla polizia, che ha arrestato più di 1.700 persone Leggi su ilpost (Di venerdì 25 febbraio 2022) Si sono tenute in decine di città e sono state represse duramente dalla polizia, che ha arrestato più di 1.700 persone

Advertising

MediasetTgcom24 : Ucraina, a San Pietroburgo manifestazione contro la guerra | Proteste in 50 città russe: 1.400 arresti… - Corriere : Proteste nelle città russe contro la guerra in Ucraina: 800 arresti - petergomezblog : Ucraina, proteste in diverse città della Russia contro l’attacco militare: centinaia di persone fermate dalla poliz… - gosik00 : - Valenti45557592 : RT @MorMattia: Le proteste contro la guerra in Ucraina non hanno colore politico e confini, non appartengono ad alcuna nazionalità. Anche i… -