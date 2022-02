Ladri rubano l’argenteria della regina | furto sul set di The Crown 5

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Chi ha rubatodi Sua Maestà? Qualcuno ha rubato dei preziosi oggetti di scena dal set di The5. Proprie mentre lì accanto si giravano alcune scenenuova stagione… Foto Netflix Proprio in queste settimane stanno girando uno degli eventi più importanti dell’annus horribilis di Sua Maestà, laElisabetta. Il famigerato 1992. Quello dei tre divorzi reali, del libro scandalo su Lady D e, nello specifico, dell’incendio del Castello di Windsor. E visto che, si sa, l’arte imita la vita che imita l’arte, ecco il fattaccio. Qualcuno si è intrufolato sul set di The5 e ha rubato oggetti di scena antichi per un valore di 180 mila euro. LEGGI QUI TUTTE LE NOTIZIE SULLA SERIE Ilsul set di The5 A riportare la notizia è la Bbc. Che ...

Furto sul set di The Crown, circa 350 oggetti di scena dal valore complessivo di 200.000 dollari. L'episodio è avvenuto lo scorso 16 febbraio. I ladri hanno svaligiato tre camion su cui gli scenografi e gli scenografi avevano caricato gli oggetti di scena. 180 mila euro in oggetti di scena antichi sono stati rubati dal set di the Crown 5.