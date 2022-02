Inter-Genoa | Inzaghi | “Non ci gira bene Lautaro titolare col Milan? vi dico tutto”

Advertising

capuanogio : Tra #Sassuolo e #Genoa l'#Inter ha tirato complessivamente 50 volte verso la porta avversaria senza segnare - DiMarzio : #GenoaInter, le formazioni ufficiali - pisto_gol : Gen-Int 0:0 L’ Inter non vince più: dopo 2 sconfitte e 1 pareggio, non segna e non vince neanche a Genoa: tira 21… - FcInterNewsit : Genoa-Inter, la moviola - Pochi episodi, Chiffi tranquillo e preciso - fallotatticotv : ?? Queste le parole di #SimoneInzaghi dopo lo 0-0 dei nerazzurri a #Marassi col #Genoa -

Le parole del centrale norvegese Leo Ostigard, difensore del, ha parlato a DAZN dopo. PAREGGIO - "Per noi ogni punto è importante, contro una grande è importante. Abbiamo provato ...Lo 0 - 0 del Ferraris non fa piacere a Simone Inzaghi, con i tanti errori tecnici dell'che hanno ostacolato l'arrivo dei tre punti, oltre ovviamente ai meriti dell'arcigno: "Amaro in ...È mancato l’episodio”. Inzaghi individua subito il problema. La sua Inter non vince da quattro partite, anche con il Genoa fa 1-1. E come successo nelle precedenti gare le occasioni mancate sono diver ..."Nella ripresa, per quanto creato avremmo meritato chiaramente il gol: adesso l'episodio non ci viene a favore, dobbiamo fare di più".