Il Papa lascia tutto e va a sorpresa dall'ambasciatore russo per chiedere la fine della guerra (Di venerdì 25 febbraio 2022) Una decisione a sorpresa presa da Papa Francesco che ha annullato tutti i suoi impegni, per incontrare l'ambasciatore russo Alexander Avdeev, e chiedere la fine dei bombardamenti. L'intento del Papa, molto preoccupato per ciò che sta accadendo, è certamente ciò che tutti noi auspichiamo. Il Papa incontra l'ambasciatore russo Alexander Avdeev, presso l'ufficio diplomatico di Mosca, in via L'articolo proviene da La Luce di Maria.

CarloVerdelli : Niente serve a fermare una guerra in marcia. Ma la proposta di Papa Francesco per un digiuno mondiale, il 2 marzo,…