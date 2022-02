Il Consiglio dei ministri approva lo stato di emergenza per aiutare l’Ucraina (Di venerdì 25 febbraio 2022) In una riunione-lampo, il Consiglio dei ministri ha approvato all’unanimità il decreto con le misure da adottare dopo l’invasione russa in Ucraina. Deliberato per tre mesi lo stato di emergenza che permetterà alla Protezione civile di intervenire in aiuto dell’Ucraina. Il dl potenzia anche la presenza del personale militare italiano nella Nato. Via libera agli L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 25 febbraio 2022) In una riunione-lampo, ildeihato all’unanimità il decreto con le misure da adottare dopo l’invasione russa in Ucraina. Deliberato per tre mesi lodiche permetterà alla Protezione civile di intervenire in aiuto del. Il dl potenzia anche la presenza del personale militare italiano nella Nato. Via libera agli L'articolo proviene da Inews24.it.

AlexBazzaro : Non frega niente a nessuno ma intanto oggi un Ministro francese, che non ha giurato sulla Costituzione per ovvie ra… - Palazzo_Chigi : #Ucraina, il Presidente Mario Draghi, al termine del Consiglio dei Ministri, rilascerà dichiarazioni di aggiornamen… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Ipotesi nuovo dislocamento delle truppe italiane. Tra domani e sabato si potrebbe riunione di nuovo il Co… - beriapaolo : RT @_vinz9: Qui giù tutti (dal 2014) i tweet di sostegno a Vladimir Putin dell'ex ministro dell'Interno e Vice Presidente del Consiglio dei… - Milly__24__ : GUERRA IN UCRAINA IL CONSIGLIO DEI MINISTRI ITALIANO HA APPROVATO LO STATO DI EMERGENZA PER ALTRI 3 MESI.. Dopo le… -