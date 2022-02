Formula 1 - Stop al GP di Russia | Impossibile con le circostanze attuali

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Alla luce della guerra scatenata in Ucraina, la1 ha fatto sapere che "èdisputare il GP dialle". La decisione di non correre a Sochi è arrivata dopo una riunione straordinaria tenutasi ieri sera a Barcellona tra i rappresentanti dei team, della F.1 e della FIA. La nota ufficiale. Il comunicato diffuso afferma: "Il Mondiale di1 visita paesi di tutto il mondo con una visione positiva, per unire le persone e unire le nazioni. Stiamo osservando gli sviluppi in Ucraina con tristezza e speriamo in una soluzione rapida e pacifica alla situazione attuale. Giovedì sera, la1, la FIA e le squadre hanno discusso della posizione del nostro sport: sosteniamo siatenere il GP di ...

... che si è presentata in pista con Mazepin -alle 11:00 per un problema idraulico - priva dei ... Guarda anche1 Test Barcellona, day 3: la Haas in livrea biancaLa1 non corre a Sochi In1, il Gran Premio di Sochi è stato annullato . La ... Loai match di Eurolega in Russia Nella pallacanestro a poco sono servite le rassicurazioni dell'...Durissimo comunicato del Comitato Olimpico Internazionale: stop agli eventi sportivi in Russia e Bielorussia e chiede che gli inni non vengano ...Guerra in Ucraina, la Formula Uno annuncia: 'Cancellato il Gran Premio di Russia'. vedi letture. Dopo le nette prese di posizione di due campioni come Sebastian Vettel e Max Verstappen, la Formula Uno ...