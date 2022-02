Food | Fipgc | al via Campionati di panificazione e per la Migliore colomba

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma, 25 feb. (Adnkronos/Labitalia) - Alla ricerca del miglior pane e della migliord'Italia. Prendono il via il primo Campionato italianoe il Campionato italiano Migliord'Italia della Federazione internazionale di pasticceria, gelateria e cioccolateria. L'appuntamento è per il 6 e il 7 marzo presso la Fiera Tirreno CT di Carrara (MS), in una due giorni con centinaia di professionisti provenienti da ogni angolo d'Italia pronti a sfidarsi senza riserve per contendersi gli ambiti trofei e il titolo di Campione d'Italia delle rispettive categorie. Per noi è un onore portare alla ribalta di una delle più importanti manifestazioni dell'ospitalità del Centro Italia grandi professionisti dell'arte bianca e della pasticceria. Maestri pasticceri e chef panificatori daranno vita a due ...