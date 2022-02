F1, test Bahrain 2022: programma, calendario, date, orari, diretta tv e streaming (Di venerdì 25 febbraio 2022) Dopo i test di F1 di Barcellona, nuovo appuntamento per provare le nuove vetture in vista del Mondiale con i test in Bahrain 2022: ecco di seguito il calendario, le date, gli orari e le informazioni su diretta tv e streaming. Sarà l’ultima occasione per testare le nuove monoposto prima dell’inizio del campionato e così sale l’attesa, anche perché si tratta delle prime sessioni a essere trasmesse in diretta televisiva. Sarà Sky sul territorio italiano a detenere i diritti di trasmissione. Appuntamento fissato per giovedì 10 marzo con la prima giornata, dalle ore 8 alle ore 17 in Italia, discorso analogo per la seconda giornata di venerdì 11 marzo e per la terza, quella conclusiva, in ... Leggi su sportface (Di venerdì 25 febbraio 2022) Dopo idi F1 di Barcellona, nuovo appuntamento per provare le nuove vetture in vista del Mondiale con iin: ecco di seguito il, le, glie le informazioni sutv e. Sarà l’ultima occasione perare le nuove monoposto prima dell’inizio del campionato e così sale l’attesa, anche perché si tratta delle prime sessioni a essere trasmesse intelevisiva. Sarà Sky sul territorio italiano a detenere i diritti di trasmissione. Appuntamento fissato per giovedì 10 marzo con la prima giornata, dalle ore 8 alle ore 17 in Italia, discorso analogo per la seconda giornata di venerdì 11 marzo e per la terza, quella conclusiva, in ...

Advertising

OfficialRei7 : @MinoErraiola In diretta da nessuna parte visto, solo in Bahrain a marzo si potranno vedere.Guarda i test in cornav… - domyc_ : La Mercedes non si è mai nascosta così tanto durante i test, tendo a pensare che realmente non siano i più forti pe… - sportli26181512 : F1, test a Barcellona: in diretta live risultati e tempi della 3^ giornata al Montmeló: Terza e ultima giornata al … - huge1961 : RT @Agenzia_Ansa: È la Ferrari di Charles Leclerc la monoposto più veloce nel secondo giorno di test sul circuito spagnolo di Montmelò in v… - DiDimiero : RT @Agenzia_Ansa: È la Ferrari di Charles Leclerc la monoposto più veloce nel secondo giorno di test sul circuito spagnolo di Montmelò in v… -