Emma Marrone, dedica speciale per una collega: “Amore bello” (Di venerdì 25 febbraio 2022) Emma fa gli auguri di compleanno a Francesca Michielin: le due amiche sono reduci dal Festival di Sanremo E così Francesca Michielin oggi compie 27 anni. La bella e bravissima cantante di Bassano Del Grappa, che nonostante la giovane età vanta vari successi nel curriculum, ha ricevuto degli auguri molto speciali in questo giorno così importante. Sono ovviamente quelli di Emma Marrone, che reduce dall’avventura al Festival di Sanremo proprio con Francesca al suo fianco, ha utilizzato Instagram e un bello scatto delle due insieme per fare i suoi migliori auguri. “Buon compleanno Amore bello” – ha scritto la salentina in una storia – . Emma Marrone ha fortemente voluto Francesca Michielin con sé al Festival di Sanremo, dove la cantante ha vestito gli ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 25 febbraio 2022)fa gli auguri di compleanno a Francesca Michielin: le due amiche sono reduci dal Festival di Sanremo E così Francesca Michielin oggi compie 27 anni. La bella e bravissima cantante di Bassano Del Grappa, che nonostante la giovane età vanta vari successi nel curriculum, ha ricevuto degli auguri molto speciali in questo giorno così importante. Sono ovviamente quelli di, che reduce dall’avventura al Festival di Sanremo proprio con Francesca al suo fianco, ha utilizzato Instagram e unscatto delle due insieme per fare i suoi migliori auguri. “Buon compleanno” – ha scritto la salentina in una storia – .ha fortemente voluto Francesca Michielin con sé al Festival di Sanremo, dove la cantante ha vestito gli ...

Advertising

manuela_allard : RT @xattorneyx: Io amo Francesca Michielin perché lei un giorno è direttrice d'orchestra a Sanremo, canta Baby one more time con Emma Marro… - astvrics : RT @xattorneyx: Io amo Francesca Michielin perché lei un giorno è direttrice d'orchestra a Sanremo, canta Baby one more time con Emma Marro… - R00Tv : RT @xattorneyx: Io amo Francesca Michielin perché lei un giorno è direttrice d'orchestra a Sanremo, canta Baby one more time con Emma Marro… - filombria : RT @xattorneyx: Io amo Francesca Michielin perché lei un giorno è direttrice d'orchestra a Sanremo, canta Baby one more time con Emma Marro… - amoreaIcolico : RT @xattorneyx: Io amo Francesca Michielin perché lei un giorno è direttrice d'orchestra a Sanremo, canta Baby one more time con Emma Marro… -