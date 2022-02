Ecco dove puoi donare per aiutare l'Ucraina (Di venerdì 25 febbraio 2022) L'invasione militare russa dell'Ucraina ha portato un conflitto geopolitico a lungo latente all’attenzione della nostra coscienza globale. La situazione evolve di minuto in minuto mentre le forze russe si muovono attraverso il territorio ucraino, ma è subito evidente il bisogno di aiuti umanitari. «Il presidente Putin ha scelto una guerra premeditata che porterà a una perdita catastrofica di vite umane e a tanta sofferenza», ha dichiarato Joe Biden, presidente degli Stati Uniti, in un discorso del 23 febbraio. «La Russia è responsabile della morte e della distruzione che questo attacco porterà. Gli Stati Uniti e i suoi alleati e partner risponderanno in modo unito e deciso». Qui sotto riportiamo l’elenco delle organizzazioni che attualmente accettano donazioni per aiutare il popolo ucraino, compresi i percorsi di riabilitazione per i membri ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 25 febbraio 2022) L'invasione militare russa dell'ha portato un conflitto geopolitico a lungo latente all’attenzione della nostra coscienza globale. La situazione evolve di minuto in minuto mentre le forze russe si muovono attraverso il territorio ucraino, ma è subito evidente il bisogno di aiuti umanitari. «Il presidente Putin ha scelto una guerra premeditata che porterà a una perdita catastrofica di vite umane e a tanta sofferenza», ha dichiarato Joe Biden, presidente degli Stati Uniti, in un discorso del 23 febbraio. «La Russia è responsabile della morte e della distruzione che questo attacco porterà. Gli Stati Uniti e i suoi alleati e partner risponderanno in modo unito e deciso». Qui sotto riportiamo l’elenco delle organizzazioni che attualmente accettano donazioni peril popolo ucraino, compresi i percorsi di riabilitazione per i membri ...

Advertising

repubblica : Ucraina, le mappe: ecco dove sta attaccando la Russia di Putin - RobyMelloBrown : RT @Gfvip815739051: Buongiorno fandom #solearmy ?? e buon weekend.. questo vuol dire amicizia..difendere a spada tratta... quello che ha fat… - Giusy12053168 : RT @_ThousandLeaves: B: hai visto dove ti ho messo la focaccia? J: si grazie B: prego, ani no dovere J: ecco HAHAHAHAHAHA #JERU - infoitsport : Finale Champions League, cambia la sede: ecco dove si giocherà - infoitsport : Genoa-Inter: Sky o Dazn? Ecco dove vederla in tv e in streaming -