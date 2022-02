Disperati fantasmi si aggirano nella Cina d’oggi

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Racchiusa in un unico spazio, è la mostra Supernova, prima personale in un’istituzione italiana dedicata all’artista Cao Fei. Dal momento del nostro accesso alla sala sembra di ritrovarsi nel Diagram of extended field of vision di Herbert Bayer: gli schermi e l’immagine in movimento ci circondano, onnipresenti, costantemente intercettandosi. Protagonista della scena è il progetto HX dedicato alla storica area dell’industria tecnologica di Pechino, Hongxia, che ha segnato il percorso di industrializzazione dellaa cavallo tra gli anni Cinquanta e Settanta. Nell’ambiente ricostruito che riprende un vecchio cinema, dalle sedute in legno allo sfondo delle pareti in giallo e verde, è proiettato il lungometraggio Nova (2019). Una città immaginaria immersa in una temporalità in costante cambiamento (passato-presente-futuro) è il paesaggio in cui si disvela una ...