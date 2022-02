Concorso VFP1 Esercito 2021, 4000 posti: in Gazzetta la modifica del bando (Di venerdì 25 febbraio 2022) ***aggiornamento del 25/02/2022: nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 25 febbraio 2022 è stato pubblicato l’avviso dell’ulteriore modifica al bando di Concorso per l’assunzione di 4000 volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nell’Esercito. Leggi l’avviso **aggiornamento dell’11/02/2022: nella Gazzetta Ufficiale n. 12 dell’11 febbraio 2022 è stato pubblicato l’avviso relativo alla rettifica del bando di reclutamento di quattromila volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nell’Esercito, per il 2021, precedentemente revocato. Leggi l’avviso *aggiornamento dell’8/06/2021: revocato il bando del Concorso VFP1 Esercito ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 25 febbraio 2022) ***aggiornamento del 25/02/2022: nellaUfficiale n. 16 del 25 febbraio 2022 è stato pubblicato l’avviso dell’ulteriorealdiper l’assunzione divolontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nell’. Leggi l’avviso **aggiornamento dell’11/02/2022: nellaUfficiale n. 12 dell’11 febbraio 2022 è stato pubblicato l’avviso relativo alla rettifica deldi reclutamento di quattromila volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nell’, per il, precedentemente revocato. Leggi l’avviso *aggiornamento dell’8/06/: revocato ildel...

