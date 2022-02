Come si diventa un libro (Di venerdì 25 febbraio 2022) Dal 25 al 27 febbraio 2022, alla Stazione Leopolda di Firenze debutta TESTO , un evento innovativo sull’editoria organizzato da Stazione Leopolda e Pitti Immagine, ideato da Todo Modo, con il patrocinio e la collaborazione di Comune di Firenze, e con il patrocinio di Regione Toscana. TESTO sarà un appuntamento annuale. Grazie a un team di curatori, TESTO racconterà il mondo dei libri dall’interno, rivolgendosi sia al grande pubblico dei lettori (l’ingresso è gratuito, con registrazione obbligatoria su testofirenze.com) sia agli addetti ai lavori, librai, direttori di biblioteche, giornalisti. Una manifestazione interattiva, tutta da vivere, grazie al coinvolgimento dei tanti soggetti che, a vario titolo, si occupano di editoria. Il pubblico verrà chiamato non solo a visitare il percorso espositivo, ma a essere protagonista di esperienze – individuali e collettive – che ruotano intorno ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 25 febbraio 2022) Dal 25 al 27 febbraio 2022, alla Stazione Leopolda di Firenze debutta TESTO , un evento innovativo sull’editoria organizzato da Stazione Leopolda e Pitti Immagine, ideato da Todo Modo, con il patrocinio e la collaborazione di Comune di Firenze, e con il patrocinio di Regione Toscana. TESTO sarà un appuntamento annuale. Grazie a un team di curatori, TESTO racconterà il mondo dei libri dall’interno, rivolgendosi sia al grande pubblico dei lettori (l’ingresso è gratuito, con registrazione obbligatoria su testofirenze.com) sia agli addetti ai lavori, librai, direttori di biblioteche, giornalisti. Una manifestazione interattiva, tutta da vivere, grazie al coinvolgimento dei tanti soggetti che, a vario titolo, si occupano di editoria. Il pubblico verrà chiamato non solo a visitare il percorso espositivo, ma a essere protagonista di esperienze – individuali e collettive – che ruotano intorno ...

