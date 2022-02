Campionato ucraino: sospesa la Prem”jer-l?ha (Di venerdì 25 febbraio 2022) A causa della spiacevole, e delicata, situazione che dal 24 Febbraio sta colpendo l’Ucraina, invasa dalle forze russe guidate da Putin, la Prem”jer-l?ha – come tutte le altre competizioni sportive – è stata sospesa fino a data da destinarsi. Quella che appare una vera e propria battaglia, adesso nei pressi di Kiev, preoccupa non soltanto gli uomini di sport e di politica, ma tutti i cittadini. Così, il Campionato ucraino 2021/22 si arresta, con la speranza di ripartire quanto prima. Campionato ucraino interrotto dopo 18 gare Dopo 18 gare, la Prem”jer-l?ha è costretta ad arrestare la propria stagione, in attesa di notizie positive che possano permettere all’Ucraina – e a tutti i cittadini della nazione – di tornare a sorridere e tirare un sospiro di sollievo. Il Campionato ... Leggi su 11contro11 (Di venerdì 25 febbraio 2022) A causa della spiacevole, e delicata, situazione che dal 24 Febbraio sta colpendo l’Ucraina, invasa dalle forze russe guidate da Putin, la Prem”jer-l?ha – come tutte le altre competizioni sportive – è statafino a data da destinarsi. Quella che appare una vera e propria battaglia, adesso nei pressi di Kiev, preoccupa non soltanto gli uomini di sport e di politica, ma tutti i cittadini. Così, il2021/22 si arresta, con la speranza di ripartire quanto prima.interrotto dopo 18 gare Dopo 18 gare, la Prem”jer-l?ha è costretta ad arrestare la propria stagione, in attesa di notizie positive che possano permettere all’Ucraina – e a tutti i cittadini della nazione – di tornare a sorridere e tirare un sospiro di sollievo. Il...

