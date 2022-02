Calciomercato, il Milan trema | Assalto a Theo Hernandez (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il Milan trema per le sirene dalla Spagna: la big punta il perno dei rossoneri, Theo Hernandez, proponendo una super offerta Il Real Madrid ha intenzione di rinforzare la corsia… L'articolo Calciomercato, il Milan trema Assalto a Theo Hernandez è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di venerdì 25 febbraio 2022) Ilper le sirene dalla Spagna: la big punta il perno dei rossoneri,, proponendo una super offerta Il Real Madrid ha intenzione di rinforzare la corsia… L'articolo, ilè stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, @acmilan | Piace #Mazraoui dell'Ajax: il giocatore va in scadenza a giugno, ma su di lui ci sono an… - cmdotcom : #Milan, un pareggio senza giustificazioni: il sogno scudetto finisce qui. Pioli non sarà mai bravissimo… - cmdotcom : #Kalulu: 'Rinnovo? Voglio restare a lungo al #Milan. #Maldini un mito, #Maignan il miglior portiere. Su Adli...'… - sportli26181512 : Milan-Udinese, a San Siro c'è anche Berlusconi: Ospite d'onore a San Siro per Milan-Udinese: in tribuna c'è anche S… - infoitsport : Calciomercato Milan, rinnovo Ibrahimovic. Bonus e obiettivi nuova via -