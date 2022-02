Brentford, l’allenatore Frank annuncia: “Eriksen scenderà in campo contro il Newcastle” (Di venerdì 25 febbraio 2022) Christian Eriksen è pronto a tornare a giocare una partita ufficiale di calcio. Ad annunciarlo è stato il tecnico del Brentford, Thomas Frank, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell’incontro contro il Newcastle: “Eriksen sarà a disposizione e scenderà in campo domani“. Il danese ha infatti ripreso a praticare sport a livello agonistico da circa tre settimane e, sette mesi dopo il tragico malore agli Europei, si appresta a fare il suo esordio con un defibrillatore cardiaco impiantato. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 25 febbraio 2022) Christianè pronto a tornare a giocare una partita ufficiale di calcio. Adrlo è stato il tecnico del, Thomas, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell’inil: “sarà a disposizione eindomani“. Il danese ha infatti ripreso a praticare sport a livello agonistico da circa tre settimane e, sette mesi dopo il tragico malore agli Europei, si appresta a fare il suo esordio con un defibrillatore cardiaco impiantato. SportFace.

