Beppe Signori assolto ma sono stati dieci anni di calvario

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Dopolunghissimipuò dimostrare a tutti che era innocente. L’ex calciatore ospite a Verissimo sabato 26 febbraio per la prima volta in tv può dire che la sua verità era l’unica verità. L’assoluzione diè arrivata dopo un’inchiesta iniziata nel 2011, un’inchiesta legata al Calcioscommesse. E’ stato un periodo durissimo per, ritrovarsi dagli applausi di tantissimi tifosi all’accusa, all’arresto. L’assoluzione totale è arrivata ma la sofferenza non la ripaga nessuno. Adesso sta meglio, lo racconta nello studio di Verissimo ma non può più nascondere ilvissuto quando in tanti lo avevano già condannato. Per...

Ultime Notizie dalla rete : Beppe Signori

In esclusiva la vita, tra grandi successi e pagine scure, di un'icona del calcio: Beppe Signori. Dopo dieci lunghissimi anni Beppe Signori può dimostrare a tutti che era innocente. L'ex calciatore ospite a Verissimo sabato 26 febbraio per la prima volta in tv può dire che la sua verità era l'unica verità. L'ex calciatore Beppe Signori, ospite sabato 26 febbraio a Verissimo, racconta per la prima volta in tv il suo stato d'animo dopo l'assoluzione totale in seguito a un'inchiesta legata al Calcioscommesse.