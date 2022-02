A Taranto la “Cena a Pane e Acqua” per pregare per la pace con l’Arcivescovo Mons. Filippo Santoro (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il Movimento Shalom Onlus – Sezione Puglia torna ad organizzare, dopo la pausa dello scorso anno dovuta alla situazione pandemica, l’ormai tradizionale iniziativa quaresimale della “Cena a Pane e Acqua”. L’iniziativa si terrà, alle ore 19.30 di mercoledì due marzo, nel giorno delle Sante Ceneri, nella parrocchia di San Pasquale, in Corso Umberto a Taranto, dopo la celebrazione della Santa Messa delle ore 18.30. Alla “Cena a Pane e Acqua” parteciperà l’Arcivescovo Metropolita della Diocesi di Taranto, S.E. Mons. Filippo Santoro, che nell’occasione benedirà il Pane e l’Acqua condividendo con i presenti l’agape per pregare per la ... Leggi su tarantinitime (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il Movimento Shalom Onlus – Sezione Puglia torna ad organizzare, dopo la pausa dello scorso anno dovuta alla situazione pandemica, l’ormai tradizionale iniziativa quaresimale della “”. L’iniziativa si terrà, alle ore 19.30 di mercoledì due marzo, nel giorno delle Sante Ceneri, nella parrocchia di San Pasquale, in Corso Umberto a, dopo la celebrazione della Santa Messa delle ore 18.30. Alla “” parteciperàMetropolita della Diocesi di, S.E., che nell’occasione benedirà ile l’condividendo con i presenti l’agape perper la ...

Advertising

TarantiniTime : A Taranto la “Cena a Pane e Acqua” per pregare per la pace con l’Arcivescovo Mons. Filippo Santoro… - CandelliAngelo : Taranto: “Cena a Pane e Acqua” per pregare per la pace con l’Arcivescovo - Canale189 : Taranto: “Cena a Pane e Acqua” per pregare per la pace con l’Arcivescovo -